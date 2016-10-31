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lardan zincirleme

Yunuslardan zincirleme kaza
İstanbul'da önceki gün peş peşe seyir halinde ilerleyen Yunus Timleri'nde görevli altı motorize ekibi ile aynı yönde ilerleyen bir otomobil çarpıştı. Öndeki motosiklet, aracın sol arka farına çarparak devrildi. Çarpışmanın ardından arkadan gelen beş Yunus Timi de kazaya karıştı. Zincirleme da S.Ü. ve A.Ü. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

EMİR SOMER
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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