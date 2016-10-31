Yunuslardan zincirleme kaza

İstanbul'da önceki gün peş peşe seyir halinde ilerleyen Yunus Timleri'nde görevli altı motorize polis ekibi ile aynı yönde ilerleyen bir otomobil çarpıştı. Öndeki motosiklet,aracın sol arka farına çarparak devrildi. Çarpışmanın ardından arkadan gelen beşYunus Timi de kazaya karıştı. Zincirleme kazada S.Ü. ve A.Ü. yaralandı. Yaralılarhastaneye kaldırılarak tedavi altınaalındı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğuöğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.