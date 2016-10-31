Yatacakları ceazevi belli oldu!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Ekim'de gözaltına alınan ve dün sevk edildikleri adliyede savcılık ifadelerinin ardından, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Kışanak ve Anlı'nın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği öğrenildi.



Kışanak ve Anlı'nın havayolu ile İstanbul'a oradan da karayolu ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesine götürüldüğü belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Kışanak, 25 Ekim günü Diyarbakır Havalimanı'nda, Anlı ise adresinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kışanak ve Anlı dün sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı.