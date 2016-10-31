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Yatacakları ceazevi belli oldu!

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı ve DBP'li Belediye Meclis Üyesi , 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Yatacakları ceazevi belli oldu!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Ekim'de gözaltına alınan ve dün sevk edildikleri adliyede savcılık ifadelerinin ardından, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Kışanak ve Anlı'nın, 'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği öğrenildi.

Kışanak ve Anlı'nın havayolu ile İstanbul'a oradan da karayolu ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesine götürüldüğü belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Kışanak, 25 Ekim günü Diyarbakır Havalimanı'nda, Anlı ise adresinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kışanak ve Anlı dün sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 16:06
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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GAMZE GAMZE

DUYDUĞUM EN GÜZEL HABER SIRADA SELO VE FİGEN VARDIR İNŞALLAH

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evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 17:17
yasin yasin

kemal kılıçdaroğlu çok üzülmüştür

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 17:16
HAKAN HAKAN

ALLAH BELANIZI VERDİ ŞEREFSİZ KÖPEKLER

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 17:16
ali ali

şerefsiz köpekler hücrenizde farelerle konuşun şimdi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 17:15
ONUR ONUR

GEBERİN O CEZAEVİNDE PİS TERÖRİSTLER

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 17:15
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