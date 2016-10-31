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Ümmühan kayıp

‘İşe gidiyorum’ diye evden çıktı 10 gündür haber yok!

Ümmühan kayıp
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki 'dan 10 gündür haber alınamıyor. İşe gitmek için evinden çıktıktan sonra kaybolan Ümmühan Korkmaz'ın ailesi polise başvurdu. Bunun üzerine başlatılan arama çalışmalarına rağmen Korkmaz'a ulaşılamadı. Abla Leyla Çetinbaş şunları söyledi: "20 Ekim sabahı işe gidiyorum diye evden çıktı. O günden beri haber alamıyoruz. Benim kardeşim kaçıp gidecek bir kız değil. Annem şeker hastası, babam o gittiğinden beri ayakta duramıyor. Diğer kardeşimiz de perişan durumda. Ümmühan'ın kendi isteğiyle kaçacağını aklımız almıyor. En son beni iki gün önce aradı gizli numaradan. Çok kısık sesle konuştu. Sanki birilerinin duymasından korkuyormuş gibi gizli gizli konuştu. Annemin hastanede olduğunu söyledim. 'Hangi hastane' dedi sonra telefonu kapandı."
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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