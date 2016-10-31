Ümmühan kayıp

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Ümmühan Korkmaz'dan 10gündür haber alınamıyor. İşegitmek için evinden çıktıktansonra kaybolan ÜmmühanKorkmaz'ın ailesi polise başvurdu. Bunun üzerine başlatılan arama çalışmalarına rağmen Korkmaz'a ulaşılamadı. Abla Leyla Çetinbaş şunları söyledi: "20 Ekim sabahı işe gidiyorum diye evden çıktı. O günden beri haber alamıyoruz. Benim kardeşim kaçıp gidecek bir kız değil. Annem şeker hastası, babam o gittiğinden beri ayakta duramıyor. Diğer kardeşimiz de perişan durumda. Ümmühan'ın kendi isteğiyle kaçacağını aklımız almıyor. Enson beni iki gün öncearadı gizli numaradan. Çokkısık sesle konuştu. Sankibirilerinin duymasındankorkuyormuş gibi gizli gizlikonuştu. Annemin hastanede olduğunu söyledim. 'Hangi hastane' dedi sonra telefonu kapandı."
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