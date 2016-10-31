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'nın beyaz melekleri

TİKAnın beyaz melekleri
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı () yüzlerce ülkeye en ileri teknolojiyle donatılmış hastaneler yapıyor. Görev yaptığı yerlerde hastaları doktorlarla buluşturuyor. Sadece 2016'da 50'den fazla ülkede 196 sağlık projesini hayata geçiren TİKA, sağlık hizmetine ulaşamayan yüz binlerce insana şifa dağıtıyor.

SAFURE CANTÜRK
Etiketler:
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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