Teslim ol baba

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde denetim yapan polis, Salim Türk'ün yönetimindeki 42 HS 888 plakalı otomobili durdurdu. Kontrol edilen aracın bagajında, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan sürücü Türk'ün babası Prof. Dr. Süleyman Türk'e ait diploma, uzmanlık ve profesörlük belgeleri ile örgüt lideri Fethullan Gülen'e ait kitaplar bulundu. Aracın ön bölümünde ise rulo haline getirilmiş üzerinde Arapça yazıların olduğu ve muska olduğu belirtilen kağıt çıktı. FETÖ'nün Yurtdışı Okulları İmamlarından biri olduğu öne sürülen Prof.Dr. Süleyman Türk'ün, 16 Temmuz sabahıyurt dışına çıktığı, ayrıca görev yaptığı Selçuk Üniversitesi'nde açığa alındığı öğrenildi.
FETÖ'YLE HİÇ İLGİSİ YOKMUŞ Bodrum'a neden geldiği henüz bilinmeyensürücü Salim Türk, ifadesine başvurulmak üzereemniyete götürüldü. Emniyete götürülmedenönce ise denetim noktasında babasını ceptelefonundan arayan Türk, Süleyman Türk'eteslim olması için çağrı yaptı. Polisin telefonunhoparlöründen dinlediği görüşmede;Prof. Dr. Süleyman Türk'ün oğlunadalga geçer gibi "Teslim olacağım.Türkiye'de adalet olduğundageleceğim" yanıtını verdiği duyuldu.Sürücü Salim Türk'ün kullandığıotomobilin ise babasının ortakolduğu bir sağlık hizmetlerifirmasına ait olduğu belirtildi.Basın mensuplarına konuşan SalimTürk, "Cemaat ile bir alakam yokbenim. Babam 16 Temmuz sabahıresmi şekilde Adnan MenderesHavalimanı'ndan çıkış yaptı.Darbe olunca kaçtı işte" dedi.
FETÖ'nün yurt dışı imamlarından Süleyman Türk'ün oğlu FETÖ'cü olduğunu inkar etti. Aracında babasına ait diplomalar ve FETÖ kitapları bulununca "Onlar babamın. Yurt dışına kaçtı" diyerek suçu babasına attı.
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