  1. FETÖ mafyası
  2. İhraç edildiler

Teslim ol baba

’da “’nün yurt dışı okullarının imamı” ’ün oğlu polis çevirmesine yakalandı. Babasını arayan genç “Türkiye’ye dön, teslim ol” dedi

Teslim ol baba
Bodrum'un Torba Mahallesi'nde denetim yapan polis, 'ün yönetimindeki 42 HS 888 plakalı otomobili durdurdu. Kontrol edilen aracın bagajında, soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan sürücü Türk'ün babası 'e ait diploma, uzmanlık ve profesörlük belgeleri ile örgüt lideri Fethullan Gülen'e ait kitaplar bulundu. Aracın ön bölümünde ise rulo haline getirilmiş üzerinde Arapça yazıların olduğu ve muska olduğu belirtilen kağıt çıktı. FETÖ'nün Yurtdışı Okulları İmamlarından biri olduğu öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Türk'ün, 16 Temmuz sabahı yurt dışına çıktığı, ayrıca görev yaptığı Selçuk Üniversitesi'nde açığa alındığı öğrenildi.

FETÖ'YLE HİÇ İLGİSİ YOKMUŞ
Bodrum'a neden geldiği henüz bilinmeyen sürücü Salim Türk, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Emniyete götürülmeden önce ise denetim noktasında babasını cep telefonundan arayan Türk, Süleyman Türk'e teslim olması için çağrı yaptı. Polisin telefonun hoparlöründen dinlediği görüşmede; Prof. Dr. Süleyman Türk'ün oğluna dalga geçer gibi "Teslim olacağım. Türkiye'de adalet olduğunda geleceğim" yanıtını verdiği duyuldu. Sürücü Salim Türk'ün kullandığı otomobilin ise babasının ortak olduğu bir sağlık hizmetleri firmasına ait olduğu belirtildi. Basın mensuplarına konuşan Salim Türk, "Cemaat ile bir alakam yok benim. Babam 16 Temmuz sabahı resmi şekilde Adnan Menderes Havalimanı'ndan çıkış yaptı. Darbe olunca kaçtı işte" dedi.



FETÖ'nün yurt dışı imamlarından Süleyman Türk'ün oğlu FETÖ'cü olduğunu inkar etti. Aracında babasına ait diplomalar ve FETÖ kitapları bulununca "Onlar babamın. Yurt dışına kaçtı" diyerek suçu babasına attı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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