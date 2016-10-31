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Tarlada

Tarlada yanmış ceset
Muğla'da önceki gün boş arazide belden aşağısı bir gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, cesedin 72 yaşındaki Nermin Gözer'e ait olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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