Sosyal deney!

Akıllaradurgunluk veren olay dünBursa'da yaşandı. Suçdosyası kabarık olan 27 yaşındakiSezai İsanç, internetten 350liraya pompalı tüfek aldı.Silahı denemek için ise sokağaçıktı. Bir kahvenin önünderastgele ateş açmaya başladı.Bu sırada çay içen 15 yaşındakiDoğukan Avcı ile aynı yaştakisınıf arkadaşı Mustafa Paşa'yıvurdu.
MAHALLELİ KOVALADI
İsanç daha sonra tüfeği çuvalakoyarak kaçtı. Bu sırada durumufark eden mahalle sakinlerisaldırganı kovalamaya başladı.Vücutlarına isabet edenkurşunlarda ağır yaralanan ikiçocuk ise hastaneye kaldırıldı.Avcı, kurtarılamadı, Paşa'nınhayatitehlikesinin olduğuöğrenildi.Kısa sürede olay yerine gidenemniyet güçleri, çalışma başlattı,İsanç'ın evine operasyondüzenleyen ekipler, saldırganıgözaltına aldı. Evde yapılanaramalarda suç aleti de elegeçirildi. İfadesi alınmak üzerekarakola götüren katil zanlısı,"Tüfeği internetten beğenip350 liraya aldım. Tüfekelime geçti ve denemekistedim. Evimden çıkaraksokağa indim. Buradarastgele ateş etmeyebaşladım. Çocuklarıyaraladığımı görüncekorkup kaçtım.Evimde saklandım.Pişmanım" dedi.
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