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Sosyal deney!

’da , internetten aldığı pompalı tüfeği denemek için bir kahvenin önüne gitti. Rastgele ateş açtı. 15 yaşındaki iki çocuğu vurdu. Biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Sosyal deney!
Akıllara durgunluk veren olay dün 'da yaşandı. dosyası kabarık olan 27 yaşındaki Sezai İsanç, internetten 350 liraya pompalı tüfek aldı. Silahı denemek için ise sokağa çıktı. Bir kahvenin önünde rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada çay içen 15 yaşındaki Doğukan Avcı ile aynı yaştaki sınıf arkadaşı Mustafa Paşa' vurdu.

MAHALLELİ KOVALADI
İsanç daha sonra tüfeği çuvala koyarak kaçtı. Bu sırada durumu fark eden mahalle sakinleri saldırganı kovalamaya başladı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarda ağır yaralanan iki çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Avcı, kurtarılamadı, Paşa'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine giden emniyet güçleri, çalışma başlattı, İsanç'ın evine operasyon düzenleyen ekipler, saldırganı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda suç aleti de ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere karakola götüren zanlısı, "Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Tüfek elime geçti ve denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Evimde saklandım. Pişmanım" dedi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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