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için kritik karar

Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla, Küpeli Dağı bölgesindeki 22 alanı ilan etti

Şırnak için kritik karar

'ta terör örgütüne yönelik operasyon nedeniyle, Küpeli Dağı bölgesindeki 22 alan "" ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 5442 Sayılı İller İdaresi Kanunu ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince, Küpeli Dağı bölgesindeki 22 alanda, bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla, 1-15 Kasım 2016 tarihlerinde15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 18:12
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