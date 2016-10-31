Sessiz dehşet!

Aydın'da önceki gün işitme engelli 20 yaşındaki Asım Dallı ile kız arkadaşı Sümeyra Aydemir, buluştu. Kafeye giden çift, yanlarına gelen bir kişi ile tartıştı. Çıkan arbedede saldırgan, Dallı'yıkalçasından Aydemir'i desağ baldırından bıçakladı. Dahasonrada motosikletiyle kaçtı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinegiden ekipler tarafından hastaneyekaldırılan gençler tedavialtına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Tahsin Mustafa Demir'i yakalamak için çalışma başlattı. Bir görgü tanığı ise "Gençler oturuyordu. Yanlarına biri geldi. Ortalık bir anda karıştı. Saldırgan bıçaklayıp kaçtı" dedi.
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