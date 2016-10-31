Schumacher’i izledi gaza bastı

Kadınlar hayatın her alanında başarılarıyla göz dolduruyor. Efsane pilot MichaelSchumacher'i izleyerek büyüdüğünü söyleyen Türkiye Otomobil Sporları FederasyonuAdana İl Temsilcisi Şendağ Durmaz da, daha çok erkek işi olan pilotluğu kadınların da yapabileceğini herkese gösteriyor. Hız yapmayı sevdiğini belirten Durmaz, "Birçok yarışmada ödül aldım. Bugün de daha güçlü bir otomobile binen erkek rakibimle başabaş geldim. Kadınların bu sporda daha fazla yer almasını istiyorum. Kadınlar gelsin pistlerde erkeklere kafa tutsunlar. Ben erkeklerle yarışmayı çekişmeyi seviyorum" diyor.
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