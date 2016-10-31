Terör örgütü PKK, Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde Ezidiçocuklara yönelik askeri ve siyasi dersler veren okullar açması bölgedeki halkın tepkisiyle karşılaştı.

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK'nın askeri varlığına rıza gösterilmediği bir süreçte, örgütün okul açmasına müsaade etmeyeceğiz. Militanların bölgemizde okul açmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sincar'da örgüt tarafından açılan okulların perde arkasında militan yetiştirmek olduğunu dile getiren Halil, "Şengal'da (Sincar) Irak Kürdistan Hükümeti ve Irak merkezi hükümetinin dışında başka bir okulun açılması yasal değildir. Bu tür okulların amacı bölgede karışıklık çıkarmaktır." yorumunu yaptı.

"PKK'nın bu uygulamaları halkımız tarafından asla tasvip edilmiyor." diyen Halil, "Şengal'daki çocukların geleceğinin bu okullar vasıtasıyla karartılmasına göz yummayacağız. Ailelere çocuklarını bu okullara göndermemesi yönünde çağrıda bulunduk." dedi.

Halil, askeri ve siyasi dersler veren okullara çocukların gönderilmesinin insan hakları ihlalleri arasına girdiğini de belirtti.

"HÜKÜMET TARAFINDAN ONAYI VERİLMİŞ OKULLAR DEĞİL"

Sincar İlçesi Eğitim Müdürü Hüseyin Hazır Hasan ise, "PKK tarafından Şengal sınırları içerisinde açılan okulların kesinlikle hükümet tarafından onayı verilmiş okullar değildir." bilgisini paylaştı.

Sincar'daki insan hakları aktivisti Kawe Edo da örgütün bu tür okullar açmasına ilişkin şunları kaydetti:

"PKK okullarında çocuklara verilen siyasi ve askerleri derslerin verildiğinin farkındayım. Amaçları eğitim verilmesinin dışında her şey olduğu çok açık. Militanların yetiştirilmesi için açılan bu okulların derhal kapatılması gerekiyor. Bölgemizde şiddet değil ancak barış tohumlarının ekilmesi lazım."

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014 tarihinden bu yana DEAŞ'ın varlığını bahane ederek Sincar'da varlık gösteriyor.