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ve işlemlerinde yeni dönem

Resmi Gazete’de olağanüstü hal kapsamında (OHAL) önceki gün yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve işlemleri, polisten alınarak 1 yıl içinde ne devredilecek.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren değişiklik
Bugünden itibaren AB uyumlu, parmak izli, çipli yeni lar için emniyete müracaatlar başlayacak. Habertürk'te yer alan habere göre devralıncaya kadar pasaport ve işlemleri hizmeti Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilmeye devam edilecek.

RUHSATI ARAÇTA BULUNDURMAYANA 92 LİRA CEZA
Ruhsatını araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 TL ceza verilecek. Araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek.

PLAKADA DEĞİŞİKLİK YAPANA 412 LİRA CEZA
Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 TL ceza verilecek.

Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 TL ceza verilerek tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilecek. Böylece, kabartma plaka kullanmanın önüne geçilecek.

PLAKASIZ ARACA BİN 698 LİRA CEZA
Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye bin 698 TL ceza verilecek, plaka takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek.

SAHTE PLAKA
Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin TL para cezası verilecek ve araç trafikten men edilecek.

PLAKA BASIMI
Basılı kâğıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara 10 bin TL para cezası verilecek.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 10:13
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