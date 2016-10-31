Onu affetmedi

Şarkıcı Sıla'nın menajeri olduğunu iddia ederek bir restoran sahibinden 25 bin TL alanAli Ş.'nin 5 yıla kadar hapsiistendi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sıla'nın şikayetçi olduğu, Ali Ş.'nin ise suçu inkar ettiği kaydedildi. Suçun işlendiğine dair yeterli şüphe elde edildiği belirtilerek Ali Ş.'nin 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse Ali Ş. hakim karşısına çıkacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.