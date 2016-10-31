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Onu affetmedi

Onu affetmedi
Şarkıcı 'nın i olduğunu iddia ederek bir restoran sahibinden 25 bin TL alan Ali Ş.'nin 5 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sıla'nın şikayetçi olduğu, Ali Ş.'nin ise suçu inkar ettiği kaydedildi. Suçun işlendiğine dair yeterli şüphe elde edildiği belirtilerek Ali Ş.'nin '' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse Ali Ş. hakim karşısına çıkacak.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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