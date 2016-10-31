Oğlum gibisin

Türkiye dün üç evladını son yolculuğuna uğurladı. Uşak’ta şehit annesi Sultan Aydındağ oğlu Süleyman’ın tabutu başında ağlayan askeri görünce “Oğlum da senin gibiydi” diyerek askere sarılıp gözyaşı döktü
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı BarbarosYılmaz (22) memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde, şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Uşak'ta, şehit Yılmaz Oğuzhan Kula ise Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi. Mersinli şehit Piyade Onbaşı Barbaros Yılmaz için İmam-ı Azam Camisi'nde tören düzenlendi. Şehidin annesi ve astsubayolan babasını 1997 yılında birkazada kaybettiği, şehidi halası Ayşe Songül Yörük'ün büyüttüğü ortaya çıktı. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağaveriler şehit onbaşı Yılmaz OğuzhanKula'nın ise babasını 11 yıl öncetrafik kazasında kaybettiği, anneside yeniden evlenince babaannesiylebirlikte yaşadığı öğrenildi. Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ da Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası İbrahim, annesiSultan ve asker kıyafeti giyen ablasıÜmmü Aydındağ, tabuta sarılarakgözyaşı döktü.
Sultan Aydındağ'ın oğlunun tabutu başında bekleyen askeri ağlayarak görünce "Oğlum da senin gibiydi" diyerek ona sarılması görenleri duygulandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.