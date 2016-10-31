  1. İhraç edildiler
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Oğlum gibisin

Türkiye dün üç evladını son yolculuğuna uğurladı. Uşak’ta annesi Sultan Aydındağ oğlu Süleyman’ın tabutu başında ağlayan i görünce “Oğlum da senin gibiydi” diyerek askere sarılıp gözyaşı döktü

Oğlum gibisin
Hakkari'nin ilçesinde teröristlerin düzenlediği havanlı da olan Piyade Onbaşı Barbaros Yılmaz (22) memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde, şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Uşak'ta, şehit Yılmaz Oğuzhan Kula ise Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi. Mersinli şehit Piyade Onbaşı için İmam-ı Azam Camisi'nde tören düzenlendi. Şehidin annesi ve astsubay olan babasını 1997 yılında bir kazada kaybettiği, şehidi halası Ayşe Songül Yörük'ün büyüttüğü ortaya çıktı. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa veriler şehit onbaşı Yılmaz Oğuzhan Kula'nın ise babasını 11 yıl önce trafik kazasında kaybettiği, annesi de yeniden evlenince babaannesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Şehit Piyade Onbaşı da Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası İbrahim, annesi Sultan ve asker kıyafeti giyen ablası Ümmü Aydındağ, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Sultan Aydındağ'ın oğlunun tabutu başında bekleyen i ağlayarak görünce "Oğlum da senin gibiydi" diyerek ona sarılması görenleri duygulandırdı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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