Müslüm Baba unutulmadı

Türkiye'nin müzik alanında dev isimlerinden biri olan MüslümGürses, dün ölümünün 3. yılında, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma programına Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur ve çok sayıda hayranı katıldı. Muhterem Nur, "Bu kadar sevgiyi, bu kadar insanı gördüğüm için çok mutluyum. Eşimi kaybettiğim için çok üzgünüm, çok üzülüyorum ama bunca insan onu unutmadı. 3 yıldır hep beraberiz. Sonra uzaklardan gelenler var, çok teşekkür ediyorum sağolsunlar" dedi. Müslüm Gürses'e benzeyen hayranları da dikkat çekti. Kilis'ten geldiğini söyleyen Mehmet Özkar, "Her zaman dediğimiz gibi biz babanın evlatlarıyız, şarkılarıyla büyüdük. Elimizden geldiğince babayı yalnız bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Benim tanışma fırsatım olmadı. Cenazesinden 25 gün kadar öncegeldim burada kaldımİstanbul'da. Yoğunbakıma iki defa gittimdoktorlar göstermedi,kısmet olmadı" ifadelerini kullandı.
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