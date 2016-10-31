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Müslüm Baba unutulmadı

3 yıl önce ani bir şekilde aramızdan ayrılan efsane sanatçı , kabri başında anıldı. Törene eşi ve çok sayıda hayranı katıldı

Müslüm Baba unutulmadı
Türkiye'nin müzik alanında dev isimlerinden biri olan Müslüm Gürses, dün ölümünün 3. yılında, 'ndaki kabri başında anıldı. Anma programına Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur ve çok sayıda hayranı katıldı. , "Bu kadar sevgiyi, bu kadar insanı gördüğüm için çok mutluyum. Eşimi kaybettiğim için çok üzgünüm, çok üzülüyorum ama bunca insan onu unutmadı. 3 yıldır hep beraberiz. Sonra uzaklardan gelenler var, çok teşekkür ediyorum sağolsunlar" dedi. 'e benzeyen hayranları da dikkat çekti. Kilis'ten geldiğini söyleyen Mehmet Özkar, "Her zaman dediğimiz gibi biz babanın evlatlarıyız, şarkılarıyla büyüdük. Elimizden geldiğince babayı yalnız bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Benim tanışma fırsatım olmadı. Cenazesinden 25 gün kadar önce geldim burada kaldım İstanbul'da. Yoğun bakıma iki defa gittim doktorlar göstermedi, kısmet olmadı" ifadelerini kullandı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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