'MİT'iş operasyon

KIRMIZI BÜLTEN...
Açılan davada Söylemez Kardeşler'in Bucak aşiretinin lideri olan ve Susurluk kazası ile gündeme gelen Sedat Bucak'a lav silahları ile suikast hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. Söylemez Kardeşler'e silahlı saldırı, haraç, tehdit gibi çok sayıda suçtan dava açıldı. İkili hakkında birçok davadan beraat kararı çıktı. Ancak buna rağmen 2 kardeş, başka suçlardan 1997'de tutuklandı. İkili, 2002'deki Rahşan Ecevit affıyla serbest kaldı. Kardeşler hakkında 2 yıl sonra tekrar tutuklama kararı alındı. Kuzey Irak'taki işadamlarından haraç topladıkları belirlenen Söylemez kardeşler gözaltına alındı. Serbest kaldıktan sonra kırmızı bültenle aranan Söylemez Kardeşler, bu kez Azerbaycan'da yakalandı. Türkiye'ye iade edilen kardeşler, tekrar serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı çıkan ikili, sırra kadem bastı.
KESİNLEŞMİŞ 9 YIL HAPİS
Ankara polisi, çetenin beyni ve lideri Mehmet Sena Söylemez'in izine ulaştı. Ekipler operasyon düğmesine bastı. Mehmet Sena Söylemez ile tetikçisi Ahmet Damlar, takibe alındı. Sincan'da bulunan bir otelde işletme sahibi Aslı D.'nin şahısları sakladığı anlaşıldı. Ekipler, 28 Ekim'de oteli bastı. Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır firari olarak aranan çetenin lideri Mehmet Sena Söylemez otele girerken, tetikçisi ise otel odasında yakalandı. Zanlıların kaldığı odada yapılan aramalarda, silah, yüklü miktarda para, sahte MİT kimliği ile sahte nüfus cüzdanına ulaşıldı.
ÇETENİN BEYNİNİ SAKLAMIŞ
Otel işletmecisi Aslı D.'nin suç çetesini sakladığı belirlendi.
TETİKÇİ DE GÖZALTINDA
Çete üyesi tetikçi Ahmet Damlar da Söylemez ile aynı otelde gözaltına alındı.
Adını 1996 yılında duyuran "Söylemez Kardeşler Çetesi" hakkında sayısız dava gündeme geldi. Azılı çetenin mimarı Faysal-Mehmet Sena Söylemez kardeşlerdi. 10 yıldır firarda olan çetenin beyni Mehmet Sena Söylemez'in kaçış planı, Sincan'da sona erdi. Söylemez ve tetikçisi Ahmet Damlar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
ERKAM ÇOBAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.