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Metroda ilk nikah

, ile evlilik kararı aldı. Genç çift, metroda nikahlandı. Bu tören bir ilk olarak hafızalara kazındı

Metroda ilk nikah
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro istasyonlarında nikah kıyılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ilk nikah, Haliç Metro İstasyonu'nda yapıldı. 5 yıldır olarak görev yapan Alper Odabaş ile Yeşim Demiray çifti, istasyona gelin arabası gibi süslenen metro ile ulaştı. Metro İstasyonu seyir terasında gerçekleştirilen törende nikahı Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Mutlu ile AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar yaptı. Mutlu, "Bu peronumuzda başladığımız nikah törenlerini diğer peronlarımızda da yapacağız" ifadesini kullandı. Damat ise "Çok mutluyuz" diye konuştu.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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