Metroda ilk nikah

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro istasyonlarında nikah kıyılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ilk nikah, Haliç Metroİstasyonu'nda yapıldı. 5 yıldır vatman olarak görev yapan AlperOdabaş ile Yeşim Demiray çifti, istasyona gelin arabası gibi süslenen metro ile ulaştı. Metro İstasyonu seyir terasında gerçekleştirilen törende nikahı Kağıthane Belediye BaşkanıFazlı Kılıç kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Metro İstanbul GenelMüdürü Kasım Mutlu ile AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar yaptı. Mutlu, "Bu peronumuzda başladığımız nikah törenlerini diğer peronlarımızda da yapacağız" ifadesini kullandı. Damat Alper Odabaş ise "Çokmutluyuz" diye konuştu.
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