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Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Malatya'da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatyada korkutan deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre deprem; bugün saat 16.23'te, oldu. Merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olan, yerin 5.4 kilometre altında meydana gelen deprem hasara yol açmadı.

Geçen yıl da Malatya'nın Hekimhan ilçesi Beykent Mahallesi'nde 4.6 büyüklüğünde meydana gelenmişti. Elazığ'da da hissedilirken o depremde birçok ev kullanılamaz hale gelmişti.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 19:21
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