Kurt kapanı

Adana Yumurtalık ilçesinin Kuzupınarı Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Kurt, 2003 yılında yol geçen 2 bin867 metrekare arsayı ihale ile MaliyeBakanlığı'ndan 25 bin lira karşılığındasatın aldı. Arsasından geçen yolun iptali için hukuki süreç başlatan Kurt, açtığı davayı 2006 yılında Yumurtalık Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla kazandı. Ankara Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin 2011 yılında yerel mahkemenin kararını onamasının ardından Kurt, 2013 yılında yolu kısa süreliğine kapattı. Çevredeki vatandaşlardangelen tepkiler üzerine kararındanvazgeçen Mahmut Kurt, aradangeçen süre içinde çözüm bulamayınca,yaptığı görüşmeler sonrasıyolun arsasından geçen bölümünetel örgü çekti. Yolun üzerine kapı da yaptıran Kurt, buraya kilit taktırdı. Yolun kapanmasının ardından kısa bir süre şaşkınlık yaşan sürücüler, alternatif güzergahı kullanmaya başladı.
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