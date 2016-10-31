  1. İlk adım!
  2. O hemşireye 8 yıl

Kurt kapanı

Kurt kapanı
Adana Yumurtalık ilçesinin Kuzupınarı Mahallesi'nde yaşayan , 2003 yılında yol geçen 2 bin 867 metrekare arsayı ihale ile Maliye Bakanlığı'ndan 25 bin lira karşılığında satın aldı. Arsasından geçen yolun iptali için hukuki süreç başlatan Kurt, açtığı davayı 2006 yılında Yumurtalık Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla kazandı. Ankara Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin 2011 yılında yerel mahkemenin kararını onamasının ardından Kurt, 2013 yılında yolu kısa süreliğine kapattı. Çevredeki vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine kararından vazgeçen Mahmut Kurt, aradan geçen süre içinde çözüm bulamayınca, yaptığı görüşmeler sonrası yolun arsasından geçen bölümüne tel örgü çekti. Yolun üzerine kapı da yaptıran Kurt, buraya kilit taktırdı. Yolun kapanmasının ardından kısa bir süre şaşkınlık yaşan sürücüler, alternatif güzergahı kullanmaya başladı.
Etiketler: ,
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar