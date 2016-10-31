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Konsolos yalanladı

Konsolos yalanladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, İstanbul'da bulunan luğu'nda çalışan personelin ailelerine İstanbul'dan ayrılma çağrısı yapması büyük soru işaretlerine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kararda ABD Başkonsolosluğu'na saldırı düzenleneceği iddia edilmişti. Ancak ABD'nin yeni İstanbul Başkonsolosu olan Jennifer Davis'in birkaç gün önce İstanbul'u öve öve bitiremeyen bir videosu ortaya çıktı. Facebook üzerinden İstanbul'da geçirdiği güzel günleri anlatan Davis'in "Ben İstanbul'da ABD Başkonsolosuyum. Bu güzel ve tarihi şehirde görev yapmak benim için bir zevk. Ailem ile birlikte Türkiye'ye geldim. Burayı çok seviyorum" dediği görüldü.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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