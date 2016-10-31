Konsolos yalanladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, İstanbul'da bulunan ABDBaşkonsolosluğu'nda çalışan personelin ailelerine İstanbul'dan ayrılma çağrısı yapması büyük soru işaretlerine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kararda ABD Başkonsolosluğu'na saldırı düzenleneceği iddia edilmişti. Ancak ABD'nin yeni İstanbulBaşkonsolosu olanJennifer Davis'inbirkaç gün önceİstanbul'u öve övebitiremeyen birvideosu ortaya çıktı. Facebook üzerinden İstanbul'da geçirdiği güzel günleri anlatan Davis'in "Ben İstanbul'da ABD Başkonsolosuyum. Bu güzel ve tarihi şehirde görev yapmak benim için bir zevk. Ailem ile birlikte Türkiye'ye geldim. Burayı çok seviyorum" dediği görüldü.
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