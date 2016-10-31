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de gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan ’in yakalandığı öğrenildi.

Kadri Gürsel yakalandı

Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik başlatılan FETÖ ve PKK terör örgütlerine yardım operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı de gözaltına alındı.

GAZETENİN 11 YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonda gazetenin 11 yöneticisi gözaltına alınırken hakkında gözaltı kararı bulunan Akın Atalay'ın dün sabah Almanya'ya gittiği belirlenmişti. Yurtdışında bulunan Can Dündar hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Gazete yöneticisi Orhan Erinç'in yaşı sebebiyle gözaltına alınmayacağı sadece evinde arama yapılacağı öğrenilmişti.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 17:19
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