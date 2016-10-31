Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik başlatılan FETÖ ve PKK terör örgütlerine yardım operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel de gözaltına alındı.
GAZETENİN 11 YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonda gazetenin 11 yöneticisi gözaltına alınırken hakkında gözaltı kararı bulunan Akın Atalay'ın dün sabah Almanya'ya gittiği belirlenmişti. Yurtdışında bulunan Can Dündar hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Gazete yöneticisi Orhan Erinç'in yaşı sebebiyle gözaltına alınmayacağı sadece evinde arama yapılacağı öğrenilmişti.
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