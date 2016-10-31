Kadınlardan tam isabet

Binlerce yıllık okçuluk kültürü Eskişehir'degün yüzüne çıktı. Cumhuriyet'in ilanının 93'üncü yıldönümü dolayısıyla, Eskişehir'dedüzenlenen 'Cumhuriyet İçinBir Ok At' etkinliğinde okçuluğa gönül verenler adeta tarihi yeniden canlandırdı. Etkinlikte, geleneksel Türk kıyafetlerigiyen katılımcılar yaklaşık 60metre uzaklıktaki hedefleriokla vurmaya çalıştı. Çeşitli yaşlardan okçuluğa gönül veren kadın ve erkekler, tüm hünerlerini sergiledi. İsabetli atışlarla kadın okçular, erkeklerdengeri kalmadı. Başarılı kadınlar etkinliğe katılanlar tarafından uzun uzun alkışlandı.
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