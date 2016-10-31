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Kadınlardan tam isabet

Kadınlardan tam isabet
Binlerce yıllık kültürü Eskişehir'de gün yüzüne çıktı. Cumhuriyet'in ilanının 93'üncü yıldönümü dolayısıyla, Eskişehir'de düzenlenen 'Cumhuriyet İçin Bir Ok At' etkinliğinde okçuluğa gönül verenler adeta tarihi yeniden canlandırdı. Etkinlikte, geleneksel Türk kıyafetleri giyen katılımcılar yaklaşık 60 metre uzaklıktaki hedefleri okla vurmaya çalıştı. Çeşitli yaşlardan okçuluğa gönül veren kadın ve erkekler, tüm hünerlerini sergiledi. İsabetli atışlarla kadın okçular, erkeklerden geri kalmadı. Başarılı kadınlar etkinliğe katılanlar tarafından uzun uzun alkışlandı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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