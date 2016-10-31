İzinsiz eser

Sanatçı Muazzez Ersoy, iki albümünün mali haklarını elinde bulunduran Bonus Müzik şirketine, 60 bin liralık tazminat davası açtı. Ersoy, eserlerinin internette kullanılmasıyla ilgili kendisinden izin alınmadığını vurguladı. Ersoy'un avukatı Merve Türkan Duman, "Bonus Müzik, bugüne kadar tek kuruş dahi ödeme yapmadı. Ayrıca müvekkilimin eserlerini internette büyük şirketlere satarak haksız kazanç sağladı" ifadelerini kullandı.
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