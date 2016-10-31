  1. İngiltere’yi sarsan sözler
  2. FETÖ mafyası

İşte o

İşte o terörist
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde terör örgütü 'nın üst düzey yöneticilerinden birinin ele geçirildiğini duyurdu. O kişinin ise Serhat Karayazı kod isimli Abdulnur Kaplan olduğu iddia edildi. in, 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin ve PKK'nın sözde Diyarbakır Bölge Sorumlusu İskan Akyüz ile bağlantılı olduğu kaydedildi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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