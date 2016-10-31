İşte Bahçeli’ye gidecek teklif

AK Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye iki alternatifli anayasa paketi ile gidecek. İlk pakette 17 maddeden oluşan “Tam başkanlık” önerisi yer alacak. Diğerinde ise anayasanın tamamını tadil eden 59 madde bulunacak.
AK Partibaşkanlık sistemi için iki alternatifli anayasa paketi ile düğmeye basacak. 10 gün içinde TBMM'ye sunulması beklenen paket, "tam başkanlık", "frendenge" ve "anayasa sorumluluk" ilkeleri üzerine inşa edildi. Tek Meclisli ve üniter esaslı başkanlık modelinde yasama- yürütme ve yargı erklerinin birbirleriyle ilişkileri ve sınırları net hükümlere bağlandı. AK Parti'nin hazırladığı birinci paket, tam başkanlığı ve geçiş hükümlerini içeren 17 maddeden oluşuyor. İkinci paket ise anayasanın tamamını tadil eden 59 maddelik geniş bir paket olarak hazırlandı. Başbakan Binali Yıldırım, anayasa paketini bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değerlendirdikten sonra, MHP ile siyasi diplomasi işletilecek.
YASAMA VE YÜRÜTME DENGESİ
AK Parti'nin hazırladığı anayasa paketi, özellikle yasama ve yürütme erkinin karşı karşıya gelme riskini en aza indirecek. Ne Başkanı (Cumhurbaşkanı'nı) Meclis'e ne de Meclis'i Başkan'a (Cumhurbaşkanı'na) ezdirecek. Başkan, sistemin tıkandığı noktada Meclis'i seçime götürürse Cumhurbaşkanlığı seçimi de aynı tarihte yenilenecek. Veya Meclis, Cumhurbaşkanı ile ters düşerse milletvekili seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi belirlenecek tarihte birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının sorumluluğu, mevcut sistemde başbakanın sorumluluğu ile eşdeğer düzeyde belirlenecek. Başkan, seçime giderken yardımcısını da kamuoyuna ilan edecek.
PARLAMENTO ATAMASI
Bakanlar, parlamento dışından başkanın tercihi ile siyasi takım arkadaşları olarak atanacak. Parlamentodan kabineye üye seçilmesi durumunda ise o kişinin milletvekilliği düşecek. AK Parti'nin genel eğilimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlenecek geçiş hükümleri ile başkanlık yetki ve sorumluluklarını üstlenmesi şeklinde olacak. AK Parti seçim yasasında da yüzde 5 baraj ve daraltılmış bölge önerecek.
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bahçelinin bu güzel tavırları milletimizi memnun ediyor ,İNŞALLAH böyle devam eder,,
Çoğunluk mevcut iktidarda. CHP ile iş yapılamayacağını bilmiyorlar mı? Başkanlık sistemi alt yapısı hazır olmalı ve bir an önce meclise getirilmeli. Meclisten en kısa sürede geçirildikten sonra halk oylamasına sunulmalı. Şu an Başkanlık sistemi Türkiye nin olmazsa olmazıdır. Artık bu mesele partiler üstü bir meseledir. Çünkü sistem değişmiştir Cumhur Başkanını halk seçmektedir. Yani seçimle gelen bir Cumhur Başkanı vardır. Bundan sonra gelen Cumhur Başkanları artık siyasette bende varım diyecektir. Eğer başbakan Cumhurbaşkanının istediği partiden olmaz ise Cumhurbaşkanı kendi yetkilerini kullanarak meclisi görev yapamaz hale getirecektir. Bu da seçim üstüne seçim demektir. Sonucu kaoslara, krizlere ülke açık demektir. Ülkemize hainlik düşünenlere fırsatı altın tepside sunmuş oluyoruz.
destekliyorum
BAŞKANLIK SİSTEMİ DAHA İDEAL BENCE İYİ OLACAK
başkanlık sistemini istiyoruz
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