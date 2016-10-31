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İnsanlık ödülü

Temizlik görevlisi , yerde bulduğu altın gerdanlığı sahibine teslim etti. İnsanlığını belgeledi. Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi

İnsanlık ödülü
Adıyaman'dan gelen bir haber yürekleri ısıttı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Remziye Karadağ (43), 3 hafta önce koridorda altın gerdanlıkla karşılaştı. Durumu hemen yetkililere anlattı. Altın gerdanlığı düşüren kişinin, Gamzenur Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Gerdanlığını teslim alan genç kadın mutluluktan ağladı. Gerdanlığı sahibine teslim eden Remziye Karadağ ise herkesin takdirini kazandı. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Karadağ'ın örnek davranışını "takdir belgesiyle" taçlandırdı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ise temiz yürekli Karadağ'ı Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Temizlik görevlisi 'ın çocukları Gökhan (15) Furkan (14) ve Atakan (15) anneleriyle gurur pozu verip "Annemizin altın gibi kalbi var. Bize dürüstlüğü ve haramdan uzak durmayı miras bıraktı" dedi.

SIRRIBERK ARSLAN-METİN HARIKÇI
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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