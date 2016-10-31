İnsanlık ödülü

Adıyaman'dan gelen bir haber yürekleri ısıttı. Adıyaman Eğitim veAraştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan RemziyeKaradağ (43), 3 hafta önce koridorda altın gerdanlıkla karşılaştı. Durumu hemen yetkililere anlattı. Altın gerdanlığı düşüren kişinin, Gamzenur Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Gerdanlığını teslim alan genç kadın mutluluktan ağladı. Gerdanlığı sahibine teslim edenRemziye Karadağ ise herkesintakdirini kazandı. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Karadağ'ın örnek davranışını "takdirbelgesiyle" taçlandırdı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ise temiz yürekli Karadağ'ıCumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Temizlik görevlisi Remziye Karadağ'ın çocukları Gökhan (15) Furkan (14) veAtakan (15) anneleriyle gurur pozuverip "Annemizin altın gibi kalbivar. Bize dürüstlüğü ve haramdan uzak durmayı miras bıraktı" dedi.
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