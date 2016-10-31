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İngiliz bıçağı!

Kıskançlık krizine giren İngiliz , tartıştığı Türk eşini göğsünden bıçakladı. Talihsiz adam ağır yaralandı

İngiliz bıçağı!
Aydın'da önceki gün lüks bir sitede oturan İlhan Tombakoğlu ile İngiliz eşi Lisa Szuster arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çift, birbirine girdi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çılgına dönen İngiliz kadın, soluğu mutfakta aldı. Eline geçirdiği bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Tombakoğlu, neye uğradığını şaşırdı. Sesleri duyan komşuları ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayın ardından 'yi evinde gözaltına aldı. Bir kızı olan ilk eşinden ayrıldıktan sonra Szuster ile ikinci evliliği yapan Tombakoğlu'nun ikinci evliliğinden de bir oğlunun olduğu belirtildi.


* Eşini bıçaklayan İngiliz kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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