  1. Ümmühan kayıp
  2. Kurt kapanı

İlk adım!

İlk adım!
Sakarya'nın ilçesinde (20) balkonundaki anteni düzeltmek isterken dengesini kaybederek düştü. 5 metre yükseklikten yere çakılan talihsiz gencin 12. sırt omuru kırıldı. Ameliyat olduktan sonra İzmit'teki fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesine gittiğini belirten Akay, "Sağa sola dönemiyordum. 1 aydır hiç yılmadım, devamlı kendimi motive ettim. Hep yürümeyi düşündüm. Artık destek alarak yürüyebiliyorum" dedi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Şükrü Gündüz de "Hastanemize geldiğinde tekerlekli sandalyedeydi. Böyle bir hastada sadece hareket kaybı olduğu sanılır ama idrar torbasını ve bağırsaklarını boşaltmakta da ciddi sıkıntılar oluyor. Hastayı hareket egzersiz tedavisine aldık. Artık daha iyi durumda" diye konuştu.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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