Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Müslüm Akay (20) balkonundaki anteni düzeltmek isterken dengesini kaybederek düştü. 5 metre yükseklikten yere çakılan talihsiz gencin 12. sırtomuru kırıldı. Ameliyat olduktansonra İzmit'teki fizik tedavive rehabilitasyon hastanesinegittiğini belirten Akay, "Sağasola dönemiyordum.1 aydır hiç yılmadım,devamlı kendimi motiveettim. Hep yürümeyidüşündüm. Artık destekalarak yürüyebiliyorum" dedi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Şükrü Gündüz de "Hastanemize geldiğinde tekerlekli sandalyedeydi. Böyle bir hastada sadece hareket kaybı olduğu sanılır ama idrar torbasını ve bağırsaklarını boşaltmakta da ciddi sıkıntılar oluyor. Hastayı hareket egzersiz tedavisine aldık. Artık daha iyi durumda" diye konuştu.
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