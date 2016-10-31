  1. Teslim ol baba
  2. Oğlum gibisin

edildiler

İhraç edildiler
'nün girişimi ardından başlatılan temizlik operasyonları devam ederken, kritik isimler de edildi. Yayımlanan yeni kararnameyle, "Terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen" 10 bin 131 personel ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Genelkurmay imamı firari Adil Öksüz, Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay Ömer Halisdemir'in vurduğu darbeci general Semih Terzi'nin doktor olan eşi Nazire Terzi ve akademisyenler Mehmet Altan ile Eser Karataş da yer aldı.
Etiketler: , , , , , ,
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar