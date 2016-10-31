İhraç edildiler

FETÖ'nün 15 Temmuzdarbe girişimi ardından başlatılan temizlik operasyonları devam ederken, kritik isimler de ihraç edildi. Yayımlanan yeni kararnameyle, "Terör örgütlerine veyaMGK'ca devletin milligüvenliğine karşı faaliyettebulunduğuna karar verilen" 10 bin 131 personel ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Genelkurmay imamı firari Adil Öksüz, Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter, Özel KuvvetlerKomutanlığı'nda astsubayÖmer Halisdemir'invurduğu darbeci generalSemih Terzi'nin doktorolan eşi Nazire Terzi ve akademisyenler Mehmet Altan ile Eser Karataş da yer aldı.
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