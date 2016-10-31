Hükümetten Rakka açıklaması

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapıldı. Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıklama yapıyor.



Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE

DEAŞ ile mücadele verirken aynı zamanda bu örgütün yandaş bulmasını engelleyecek tedbirler almak güvenlik stratejimizin bir parçasıdır.

Son zamanlardaki koordineli çalışmalar devam ettikçe terör örgütlerinin köşeye sıkıştığını görüyoruz. 296 çok önemli olay engellenmiştir. Bunlar içerisidne araçlı saldırılar, suikastler var.

FIRAT KALKANI

Diğer mesele ise sınırdaki gelişmelere istinaden alınan tedbirler. Fırat Kalkanı 69. gününde. Türkiye hedeflerini birer birer gerçekleştiriyor. Güneyinde 5 bin km'lik güvenli alan oluşturulacaktır.

MUSUL OPERASYONU

Münbiç'în temizlenmesine yönelik gerekli çalışmalar yürütülüyor. Irak'ta Musul operasyonu da başarılı bir şekilde yürüyor. Musul halkının bu işin esası olması uluslararası camianın da ana çizgisi olmalıdır.

Şimdiye kadar Haşdi Şabi Musul'a giremedi. Bunun gerçekleşmesi de engellenecektir. Telafer'de de Şii ve Sünni Türkmenlerin birlikte hareket etmesini sağlamak Türkiye'nin esas üzerinde durduğu noktadır. Orada insanların etnik temizliğe uğramasına Türkiye seyirci kalmayacaktır.

FIRAT KALKANI BİTTİKTEN SONRA RAKKA!

Bir diğer önemli meselede Rakka operasyondur. Rakka'ya müdahale meşru ordularla yapılmalıdır. Fırat Kalkanı bittikten sonra Rakka operasyonu olacaktır.

Saha askeri gereklilikler var. Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyor. İlgili bütün taraflarla da temaslar sürdürülüyor.

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ

Adalet Bakanımızın ABD temasları.Biliyorsunuz daha önce çeşitli şekillerde ilgili muhataplarımızdan ısrarla ifade ettik. İade edin ve geçici olarak tutuklayın. Bu kişi halen ABD'de kendi network'unu kontrol edebilecek, operasyonları yönlendirebilecek imkanlara sahiptir. Bunu ifade ettik.

SORU - CEVAP KISMI

İÇİŞLERİ BAKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Türkiye'nin yakaladığı PKK mensubu kişinin ismini açıklayamayacağız. Gülten Kışanak'ın tutuklanmasının bu kişi ile alakası yoktur.

CUMHURİYET GAZETESİ OPERASYONU

Cumhuriyet gazetesinin yazar kadrosuna yönelik bir operasyon değil bu. Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonim Şirketi (Cumhuriyet Gazetesi) ve gazetenin imtiyaz sahibi Cumhuriyet Vakfı yöneticileri hakkında bir operasyondur. Şu anda bizde sizler gibi süreci izliyoruz. Sonucunu kısa zaman içinde göreceğiz.



İDAM TARTIŞMALARI

15 Temmuz'dan sonra milletimiz bunu bizden istedi. Cumhurbaşkanımız başından beri ifade etti. "Parlamento önüme bu kararı getirirse ben onaylarım" dedi. Ak Parti olarak biz bu kararı alma için yeterli çoğunluğa sahip değiliz. Toplumsal bir talep var. Siyasetin bu talebi değerlendirmesi gerekir. Ancak henüz böyle bir değerlendirme yok.