  1. Duman oldular
  2. Eşekten düşüp kalçasını kırdı

Hızlı ve kanlı

Hızlı ve kanlı
Sakarya'da önceki gün Selim Akdin'in kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle yoldan çıktı. Beton elektrik direğine çarptı. Araç hurda yığınına dönerken, kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Selim Akdin ve Yasin Bodur'u otomobilden çıkardı. İki arkadaşın hayatını kaybettiğini belirlendi. Akdin'in, Balıkesir'de vatani görevini yaptığı pazar günü ağabeyinin düğününe katılmak için birliğinden izin alarak geldiği belirtildi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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