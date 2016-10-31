Diyarbakır'da dün Gültan Kışanak adliyeye sevk edildi. Ancak HDP'li belediyenin halka verdiği ceza son bulmadı. Kandil'in partisi, vatandaşı sokağa dökemeyince çöpleri yine toplamadı. Çöp dağları yüzünden tüm şehri kötü kokular sardı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Kışanak ile Meclis Üyesi Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto gerekçesiyle hizmeti aksatması nedeniyle vatandaşın mağduriyeti devam etti. 4 gündür temizlik hizmeti verilmeyen kentte cadde ve sokaklarda biriken çöpler toplanmazken, belediye otobüslerinin hizmet vermemesi nedeniyle ulaşımda büyük sıkıntı yaşandı. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete neden olan belediye yönetimine tepki gösterdi. Vatandaşlar kayyum ataması isterken "Kayyum ataması yapın, bu memleketimizin pisliği temizlensin. BirDiyarbakırlı olarak utanıyorum, yüz karasıbir durum. Bize kürek versinler, kendimizçöpleri temizleriz" diye isyan etti.
HER TARAF KOKMAYA BAŞLADI
Bazı esnaf ise artık yolları kaplayan ve tüm şehre kötü koku salan çöpleri kendileri temizlerken "Kimse toplamadığı için kendimiz topluyoruz. Kokudan gelen müşteri de rahatsız oluyor. Bu nedenle çöpleri toplayıp, poşetledik" diye konuştu. Bir grup vatandaş da "HDP, Kandil'in emriyle bizi sokağa dökmek istedi. Onlar bize değil PKK'ya hizmet ediyorlar. Onların çağrısına uymayınca akılları sıra bizi cezalandırıyorlar. Sorsan 'insan hakları,özgürlük' diye masal okurlar. Öncehakkımız olan temizliği bize versinler" diyerek tepkilerini dile getirdi.
KIŞANAK VE ANLI TUTUKLANDI Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturmaları çerçevesinde 5 gün önce gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları GültanKışanak ve Fırat Anlı, haklarındaki kısıtlılık kararının kaldırılmasının ardından avukatlarıyla görüştü. Sabaha kadar ifade veren Kışanak ve Anlı, dün öğlen saatlerinde adliyeye getirildi. Kışanak ve Anlı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kapatılan DTP'nin Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata da mahkemeye çıkarıldı. Kışanak, Anlı ve Ata tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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