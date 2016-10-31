Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün basın açıklaması yapmak isteyen HDP'li gruba polis müdahale etmiş, aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların isimleri belli oldu.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını kınamak için HDP'li grup basın açıklaması yapmak istemiş, polis ekipleri basın açıklamasının OHAL sebebiyle parti binasının içinde yapılmasını istemişti. Bir grubun itiraz etmesi sonucunda olaylar çıkmış, çıkan olaylarda HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

İŞTE HDP'Lİ O İSİMLER;

HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin, HDP Darıca İlçe eş başkanları Ayten Y. ve Hasan G., HDP Gebze İlçe eş başkanları Mustafa A. ve Damla B., HDP Darıca ilçe teşkilatı yöneticisi Hikmet K., HDP Gebze İlçe teşkilatı yöneticisi Mehmet Y., partililer Ömer U., Burhan Ö., Enes A., Mehmet Selim A., S.Y., Abdullah D., Vedat E., Hasan Z., Emrah C., Zelal S., Engin G. ve Ersel T. Gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyette ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.