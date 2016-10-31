  1. CHP'nin basın özgürlüğü yalanı!

'li eş başkanlar gözaltına alındı

’nin Darıca ilçesinde ’li bir gruba polis müdahele etmiş, 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların isimleri belli oldu.

HDPli eş başkanlar gözaltına alındı

'nin Darıca ilçesinde dün basın açıklaması yapmak isteyen 'li gruba polis müdahale etmiş, aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların isimleri belli oldu.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını kınamak için HDP'li grup basın açıklaması yapmak istemiş, polis ekipleri basın açıklamasının OHAL sebebiyle parti binasının içinde yapılmasını istemişti. Bir grubun itiraz etmesi sonucunda olaylar çıkmış, çıkan olaylarda HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

İŞTE HDP'Lİ O İSİMLER;
HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin, HDP Darıca İlçe eş başkanları Ayten Y. ve Hasan G., HDP Gebze İlçe eş başkanları Mustafa A. ve Damla B., HDP Darıca ilçe teşkilatı yöneticisi Hikmet K., HDP Gebze İlçe teşkilatı yöneticisi Mehmet Y., partililer Ömer U., Burhan Ö., Enes A., Mehmet Selim A., S.Y., Abdullah D., Vedat E., Hasan Z., Emrah C., Zelal S., Engin G. ve Ersel T. Gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyette ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: , ,
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 19:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar