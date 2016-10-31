  1. Atalay operasyon öncesi Almanya'ya kaçmış
  2. 28 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'den acı haber: 3

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 oldu, 1 asker yaralandı. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkariden acı haber: 3 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 oldu, 1 asker yaralandı. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dağlıca bölgesindeki Hisar Dağı'nda terör örgütü 'ya yönelik devam eden operasyonlarda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, Hakkari'deki hastanede tedavi altına alındı.

Bölgede yürütülen hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon sürüyor.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 15:27
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