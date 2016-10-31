Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dağlıca bölgesindeki Hisar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma yaşandı.
Çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, Hakkari'deki hastanede tedavi altına alındı.
Bölgede yürütülen hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyon sürüyor.
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