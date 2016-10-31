Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan ve son olarak ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülenen Ekrem Dumanlı'nın kaçışıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Eski Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmasından bir süre sonra Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Almanya Büyükelçiliğiyle temasa geçerek sığınma hakkı elde etmeye çalıştığı ancak buna olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dumanlı için, Türkiye kökenli üst düzey bir Alman siyasetçinin de devreye girdiği ve Alman makamlarından ricacı olduğu ancak bu girişimlerin de netice vermediği ifade edildi.

Almanya'nın Sofya Büyükelçiliği yetkilileri, uluslararası hukuk ve ulusal mevzuat uyarınca, büyükelçilik tarafından Dumanlı'ya burada "diplomatik sığınma" imkanı verilmesinin söz konusu olamayacağını, iltica başvurusunu ancak Almanya'da yapabileceğini aktardı.

Dumanlı'nın pasaportunda Fransa tarafından verilmiş Schengen vizesi bulunduğu ve bu vizeyle Avrupa'da yolculuğuna devam ettiği öğrenildi.

KABİL DE KABUL ETMEMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Afganistan'da görevli üst düzey iki askeri yetkili de Almanya'nın Kabil Büyükelçiliği aracılığıyla bu ülkeye sığınma girişiminde bulunmuş ancak bu girişimlere de olumsuz karşılık verilmişti.

Diplomatik kaynaklar, bazı Latin Amerika ülkelerinin yurt dışındaki büyükelçilik ve temsilciliklerinde "diplomatik sığınma" hakkı tanıdığını ancak böyle bir uygulamanın Almanya gibi birçok ülke tarafından benimsenmediğini kaydetti.

Diplomatik temsilciliklerle ilgili konuları düzenleyen uluslararası anlaşma olan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi de "diplomatik sığınma" hakkı öngörmüyor.

ALMANYA'YA İLTİCA BAŞVURULARI

FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan soruşturma ve davaların ardından bazı şüphelilerin Almanya'ya kaçtığı belirtilirken, Türkiye, haklarında yakalama kararı bulunanların iadesi için Alman makamları nezdinde girişimlerini sürdürüyor.

FETÖ üyesi firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Almanya'ya kaçtıkları yönünde haberler üzerine Türkiye geçen ay Almanya'ya nota vermiş, iddialarının araştırılmasını, şüphelilerin yerlerinin tespit edilmesi durumunda yakalanarak iade edilmelerini talep etmişti.

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin geri çağırdığı, aralarında diplomat ve askerlerin de bulunduğu kamu görevlilerinden bazılarının geri dönmemesi, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunmaları da Ankara tarafından yakından takip ediliyor.

Alman hükümeti önceki hafta bir soru önergesine verdiği yanıtta, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından diplomatik pasaport sahibi 35 Türk vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğunu belirtmiş, bu sayıya kamu görevlilerinin, eş ve çocuklarının da dahil olduğunu kaydetmişti.

Almanya, Avrupa'da FETÖ yapılanmasının en yaygın olduğu ülkelerin başında geliyor. Yaklaşık 3 milyon Türk kökenlinin yaşadığı ülkede, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen 24 okul, yaklaşık 300 dernek ve 3 bin şirket bulunuyor.

Ankara, yürüttüğü diplomatik temaslarla Alman makamlarından FETÖ bağlantılı kuruluşların mercek altına alınmasını, mali kaynaklarının ve yasa dışı faaliyetlerinin soruşturulmasını, yasa dışı faaliyetlerde bulunan kuruluşların kapatılmasını talep ediyor.