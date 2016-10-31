Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturması kapsamında İzmir'de yakalanan eski Tuğamiral İrfan Arabacı ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin eski mütevelli heyet başkanı Yünüs Uyanık tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında eski Tuğamiral Arabacı'nın da bulunduğu 7 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden eski Tuğamiral İrfan Arabacı ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin mütevelli heyet başkanı Yünüs Uyanık, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüpheliler Arabacı ile Uyanık, tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Darbe girişiminden önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığında görevli olan Arabacı, sonraki süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilmişti.
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Maskara adamlar... hani siz müslümandınız sözüm ona.Müslüman adam kaçmaz.Dimdik durur...
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