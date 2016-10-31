PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve FETÖ'nün firari tetikçisi Can Dündar'ı kanatları altına alan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonun ardından haddini aşan açıklamalarda bulundu.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ADI ALTINDAN TERÖR PROPAGANDASINI SAVUNDU
Kati Piri, Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarının gözaltına alınması üzerine twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'deki durum, kötüden kötüye gidiyor. Türkiye'nin en eski bağımsız gazetesine bugün yapılan baskın kabul edilemez" sözlerini kullandı.
BRÜKSEL'DE İHANET TOPLANTISI YAPMIŞLARDI
HDP'li Demirtaş, teröristleri bağrına bastı. Can Dündar'ın yönettiği Cumhuriyet, Kandil'e gidip, 'Yere izmarit bile atmıyorlar' dedi. İşte Dündar ve Demirtaş, PKK'ya destek veren AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile Brüksel'de buluşmuştu...
SCHULZ'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA
Cumhuriyet gazetesine "PKK ve FETÖ'ye üye olmadan örgüt adına suç işlemek" suçu nedeniyle yapılan operasyona Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'dan da haddini aşan bir açıklama geldi. Schulz Türk hükümetine 'ayrıştırma' suçlamasında bulunarak, "Cumhuriyet gazetesi'ne yapılan operasyonla bir kırmızı çizgi daha aşıldı" dedi.
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Özgürlük vb.kavramlarla teröristleri destekleyen teröristtir.Avrupalıların bir günde yaptığı tecavüzün hesabını yaptırmasınlar bana.İt ürür kervan yürür...
Şu şerfsizleri Ada'm terine koyuna haber yapmayın.
acaba bu kati piri sıra demirtaşa gelince ne diyecek.işinize gelirse.siz bilirsiniz.çok gücendiyseniz bizi ab ye almazsınız.zaten alacağınız yok.ama bırakında ne yapacağımıza biz karar verelim.türkiye avrupa birliğinin mandası veya sömürgesi değildir.bizde dostumuzu düşmanımızı bilelim.siz türkiye ile ne zaman dost oldunuz ki.hepinizin kuyruk acısı var.
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