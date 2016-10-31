FETÖ mafyası

Kayseri'deki FETÖ iddianamesinde, esnaf ve iş adamlarından örgüte hangi yollarla himmet ve burs toplandığına ilişkin bilgiler de yer aldı. İddianamede, yıllık ödenecek himmet miktarının mütevelli heyeti üyelerince belirlendiği ve her yıl artırıldığı, ödemelerin nakit, çek, senet ya da taksitle yapılabildiği bilgisine yer verildi. Tanık ifadelerinden, yaptıkları yardımların akıbetini sorgulayan esnaf ve iş adamlarının dışlandığı, ekonomik durumu bozulanlarla irtibatın kesildiği, Maliye'deki örgüt üyelerince kesilen usulsüzvergi cezalarının silinmesi karşılığında yüklü miktarlarda himmet talep edilerek örgüte finansman sağlandığı belirlendi.
SINAV SORULARINI DA VERDİLER
Gizli tanık "Ayaz"ın ifadesinde ise örgütün himmet karşılığı vergi borçlarını sildiği şu sözlerle anlatıldı: "2009 yılında Hamdi Kınaş'ın sahibi olduğu inşaat şirketine, 1 milyon 250 bin lira vergi usulsüzlüğü cezası kesildi. Mehmet Fındık, maliyede irtibatlı olduğu şahıs üzerinden bu cezayı usulsüz olarak 250 bin liraya düşürttü. Karşılığında Hamdi Kınaş 350- 400 bin lira bağış yaptı."
Mehmet Fındık'ın,FETÖ'nün Kayseri yapılanmasında maliye,emniyet ve himmetten sorumlu kişiolduğunu ifade eden tanık "1993'te Mehmet Fındık'ın yönlendirmesiyle Ankara'ya giderek Samanyolu Koleji yetkilisinden polis sınavı sorularını aldım" itirafında da bulundu.
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bu melanet çetesini nin elemanları hala tevbeye sarılmıyorlar ve desteğe devam ediyorlar bende bunlar insanmı acaba diye hayret ediyorum
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