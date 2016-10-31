  1. İşte o terörist
  2. Teslim ol baba

’deki iddianamesine örgütün iş adamlarından gibi nasıl haraç topladığı yansıdı. Gizli tanık ifadesinde, örgütün karşılığında vergi borçlarını sildirdiği belirtildi

FETÖ mafyası
Kayseri'deki iddianamesinde, esnaf ve iş adamlarından örgüte hangi yollarla ve burs toplandığına ilişkin bilgiler de yer aldı. İddianamede, yıllık ödenecek himmet miktarının mütevelli heyeti üyelerince belirlendiği ve her yıl artırıldığı, ödemelerin nakit, çek, senet ya da taksitle yapılabildiği bilgisine yer verildi. Tanık ifadelerinden, yaptıkları yardımların akıbetini sorgulayan esnaf ve iş adamlarının dışlandığı, ekonomik durumu bozulanlarla irtibatın kesildiği, Maliye'deki örgüt üyelerince kesilen usulsüz vergi cezalarının silinmesi karşılığında yüklü miktarlarda himmet talep edilerek örgüte finansman sağlandığı belirlendi.

SINAV SORULARINI DA VERDİLER
Gizli tanık "Ayaz"ın ifadesinde ise örgütün himmet karşılığı vergi borçlarını sildiği şu sözlerle anlatıldı: "2009 yılında Hamdi Kınaş'ın sahibi olduğu inşaat şirketine, 1 milyon 250 bin lira vergi usulsüzlüğü cezası kesildi. Mehmet Fındık, maliyede irtibatlı olduğu şahıs üzerinden bu cezayı usulsüz olarak 250 bin liraya düşürttü. Karşılığında Hamdi Kınaş 350- 400 bin lira bağış yaptı."

Mehmet Fındık'ın, FETÖ'nün Kayseri yapılanmasında maliye, emniyet ve himmetten sorumlu kişi olduğunu ifade eden tanık "1993'te Mehmet Fındık'ın yönlendirmesiyle Ankara'ya giderek Samanyolu Koleji yetkilisinden polis ı larını aldım" itirafında da bulundu.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

bu melanet çetesini nin elemanları hala tevbeye sarılmıyorlar ve desteğe devam ediyorlar bende bunlar insanmı acaba diye hayret ediyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 08:50
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