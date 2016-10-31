Eşekten düşüp kalçasını kırdı

Aksaray'da geçtiğimiz hafta 76 yaşındaki Ramazan Tezgel, tarlayı sürerken eşekten düştü. Sol kalçası kırıldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Tezgel, Konya'ya sevk edildi. Burada başarılı bir operasyon geçiren yaşlı adam, kalça protezi yapılarak tedavi edildi. Tezgel, "Eşekten düştüm. Başarılı bir ameliyat geçirdim 1,5 gün yoğun bakımda yattıktan sonra buraya yatağıma getirdiler. Çok şükür Allah'a iyiyim" dedi.