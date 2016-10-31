Duman oldular

Bonzai son yıllarda gençleri tehdit eden sinsi bir tuzak. Henüz 15-16 yaşlarındabu tuzağa düşüp bağımlı olangençler var. Bu zehir o gençleri sağlığından ediyor, adım adım ölüme yaklaştırıyor. Bonzai çirkin yüzünü bu kez Karabük'te gösterdi. Sentetik uyuşturucu bonzaiiçtikleri iddia edilen 17 ve 19yaşlarındaki iki genç kızın içleracısı durumu, bir vatandaşın ceptelefonu kamerasına yansıdı.Yere yığılan ve kuzen olduklarıöğrenilen genç kızlar kaldırıldıklarıhastanede tedavi altına alındı. İddiaya göre, önceki gün öğle saatlerinde lise öğrencisi olduğu belirlenen 17 yaşındaki İ.Ö. ile 19 yaşındaki kuzeni M.P., bonzai olarak bilinen sentetik uyuşturucu kullandı. Aldıkları uyuşturucunun etkisiyle kent meydanında bir süre hareketsiz şekilde yerde yatan genç kızlar, vatandaşlar tarafından bir süre sonra fark edildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri, uyuşturucunun etkisiyle sayıklayan ve yerden kalkamayan kuzenleri ambulansla KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İ.Ö. ve M.P. burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
UCUZ TEHLİKE
Adını sık sık duyduğumuz bonzainin yaygınlaşmasının sebebi sentetik ve ucuz olması. Tek kullanımda bile ölüme yol açabilir. Kalp krizine sebep olur. İçtikten sonrasında nerede olduğunu bilmeme hissi yaratır. Geçici körlük ve geçici felç yapabilir.
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