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Duman oldular

17 ve 19 yaşlarındaki iki kuzen içti. Sokakta yığılıp kaldı. Genç kızların içler acısı halleri objektiflere böyle yansıdı...

Duman oldular
Bonzai son yıllarda gençleri tehdit eden sinsi bir tuzak. Henüz 15-16 yaşlarında bu tuzağa düşüp bağımlı olan gençler var. Bu zehir o gençleri sağlığından ediyor, adım adım ölüme yaklaştırıyor. çirkin yüzünü bu kez 'te gösterdi. Sentetik uyuşturucu bonzai içtikleri iddia edilen 17 ve 19 yaşlarındaki iki genç kızın içler acısı durumu, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yere yığılan ve kuzen oldukları öğrenilen genç kızlar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. İddiaya göre, önceki gün öğle saatlerinde lise öğrencisi olduğu belirlenen 17 yaşındaki İ.Ö. ile 19 yaşındaki kuzeni M.P., bonzai olarak bilinen sentetik kullandı. Aldıkları uyuşturucunun etkisiyle kent meydanında bir süre hareketsiz şekilde yerde yatan genç kızlar, vatandaşlar tarafından bir süre sonra fark edildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri, uyuşturucunun etkisiyle sayıklayan ve yerden kalkamayan kuzenleri ambulansla KBÜ Eğitim ve Araştırma si'ne kaldırdı. İ.Ö. ve M.P. burada altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UCUZ TEHLİKE
Adını sık sık duyduğumuz bonzainin yaygınlaşmasının sebebi sentetik ve ucuz olması. Tek kullanımda bile ölüme yol açabilir. Kalp krizine sebep olur. İçtikten sonrasında nerede olduğunu bilmeme hissi yaratır. Geçici körlük ve geçici felç yapabilir.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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