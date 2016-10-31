DBP'li Tuncel'den küstah tehdit

Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Eş Başkan Fırat Anlı ve eski milletvekili Ayla Akat Ata'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan DBP Eş Başkanı Sebahat Tuncel, açık açık kriz ve kaosu fırsat bildiklerini itiraf etti. Daha da ileriye giden Tuncel, "Hesap soracağız" diyerek tehditler savurdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gultan Kışanak, eş Başkan Fırat Anlı ve eski milletvekili Ayla Akat Ata'nın tutuklanmaları ilgili DBP Eş Genel Başkanları basın toplantısı düzenledi. HDP Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in de katıldığı toplantıda DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek Kürtçe konuştu.
YİNE TEHDİT: TÜRKİYE'Yİ KRİZE SÜRÜKLEYECEK
DBP'nin diğer eş Genel başkanı Sebahat Tuncel ise, yapılan operasyon ve tutuklamaların Türkiye'yi çok derin bir krize sürükleyeceğini öne sürerek şöyle dedi:
"Kriz ve kaos devlet açısından sorunludur ama, ezilen halklar açısından her zaman için kötü değildir. Yeni olanaklar da ortaya çıkarır. Her zaman için bu kriz ortamlarında yeni umutlar da ortaya çıkar. Bizim yoldaşlarımız ve bizler burada olacağız ve hesap soracağız. Biz olmasak bile bizim arkadaşlarımız gelecek bunun hesabını soracak. Türkiye halklarına da çağrımız 'kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz.' Bu sadece bir slogan değil, bir gerçekliktir. Eğer bugün Kürtler özgür değilse Türkler de özgür değildir."
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kürt vatandaşlar ezildiyse bunu siz pkk lılar yaptınız....yapıyorsunuz...HAİNLER...
İdam olmadan olmaz bu İblis Pislikleri ancak ve ancak dar ağacı temizler hapis cezası besler Ekonomiyede zarar kısaca nefes almaları bile zarar
bu yaratıklara inanmayın, kimse ezilmiyor,bu devlet türk den çok kürde yardım ediyor..ama alışmışlar bir eziklik edebiyatına, herşeyi istiyorlar parasız...bir söz var önden olsun,cam kenarı,bayan yanı hemde 2,5 lira
BUNLARI DA ATIN HUCREYE!
Türkiye halkları vatanımızı ve milletimizi bölüp parçalayıp yok etmek isteyen dinsiz imansız ideolojiye sahip terör örgütlerinin tamamen temizlenmesini istiyor.
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