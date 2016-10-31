Dalyan koştu!

Muğla'nınOrtaca İlçesi'nde "1.Uluslararası DalyanCaretta Run"koşusu yapıldı. Buyıl ilki düzenlenenmaratona 13 farklıülkeden 750 sporcukatıldı. Sporcular21 ve 14 kilometrelikiki zorlu parkurdater dökerken, 3kilometrelik halkkoşusuna da katılımyoğun oldu. 21kilometre erkeklerdeErkan Bacak birinci,Faruk Kar ikinci,Rıdvan Öztürk deüçüncü olarak yarışıtamamladı. Dereceyegirenler, madalya vekupayla ödüllendirildi.Etkinlikte koşununyanı sıra yoga vepilates aktiviteleri dedüzenlendi.
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