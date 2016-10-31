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Dalyan koştu!

Dalyan koştu!
Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde "1. Uluslararası Dalyan Caretta Run" su yapıldı. Bu yıl ilki düzenlenen maratona 13 farklı ülkeden 750 sporcu katıldı. Sporcular 21 ve 14 kilometrelik iki zorlu parkurda ter dökerken, 3 kilometrelik halk koşusuna da katılım yoğun oldu. 21 kilometre erkeklerde Erkan Bacak birinci, Faruk Kar ikinci, Rıdvan Öztürk de üçüncü olarak yarışı tamamladı. Dereceye girenler, madalya ve kupayla ödüllendirildi. Etkinlikte koşunun yanı sıra yoga ve pilates aktiviteleri de düzenlendi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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