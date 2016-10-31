Cumhuriyet terör örgütlerine hizmet ediyor

DEVLETİ DEAŞ'A SİLAH GÖNDEREN BİR ÜLKE GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
İlk önce FETÖ'nün belgelerini yayınlayan gazete, eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a servis edilen belgelerle, devleti DEAŞ'a silah gönderen ülke gibi gösterip uluslar arası kamuoyunda zor durumda bırakmaya çalıştılar.
Cumhuriyet FETÖ'nün yayın organı Zaman'la aynı manşetleri atıyordu.
PKK'NIN YAYIN ORGANI GİBİ DAVRANDILAR
Ancak o tutmayınca bu kez eylemlerini şiddetlendiren terör örgütü PKK'nın yayın organı gibi davranmaya başladı.
OKURLARI RAHATSIZ OLMUŞTU
Bir dönem çatışmalarda şehit düşen askerlere 'şehit' demekten bile özellikle kaçınan Cumhuriyet gazetesinin okurları, gazeteyle aile gibi bir bağ kuran Kemalistler bile bu durumdan rahatsızdı.
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altı ok düsturu olan gazete terörist gazete oldu ekmek yediği vatanına ihanet eder hale geldi elbette buna hangi devlet müsaade eder
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