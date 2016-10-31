Cumhuriyet terör örgütlerine hizmet ediyor

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenlenen Cumhuriyet gazetesi, son zamanlarında PKK'nın ve FETÖ'nün yayın organı gibi yayınlar yapıyordu.



DEVLETİ DEAŞ'A SİLAH GÖNDEREN BİR ÜLKE GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

İlk önce FETÖ'nün belgelerini yayınlayan gazete, eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a servis edilen belgelerle, devleti DEAŞ'a silah gönderen ülke gibi gösterip uluslar arası kamuoyunda zor durumda bırakmaya çalıştılar.







Cumhuriyet FETÖ'nün yayın organı Zaman'la aynı manşetleri atıyordu.





PKK'NIN YAYIN ORGANI GİBİ DAVRANDILAR

Ancak o tutmayınca bu kez eylemlerini şiddetlendiren terör örgütü PKK'nın yayın organı gibi davranmaya başladı.













OKURLARI RAHATSIZ OLMUŞTU

Bir dönem çatışmalarda şehit düşen askerlere 'şehit' demekten bile özellikle kaçınan Cumhuriyet gazetesinin okurları, gazeteyle aile gibi bir bağ kuran Kemalistler bile bu durumdan rahatsızdı.

