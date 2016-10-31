  1. 'İhanet toplantısında 13 CIA ajanı vardı'
  2. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren değişiklik

terör örgütlerine hizmet ediyor

Bu sabah FETÖ ve PKK'ya hizmet ettiği için operasyon düzenlenen gazetesinin terör örgütleriyle olan bağı yeniden gündemde. Geçmişte Atatürkçü kimliğiyle ön plana çıkan Cumhuriyet'in özellikle 17 Aralık ihanetinden sonra devlet aleyhine attığı manşetler ve yaptığı röportajlar adeta terör örgütlerinin propagandası niteliğindeydi.

Cumhuriyet terör örgütlerine hizmet ediyor
FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında İstanbul Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenlenen Cumhuriyet gazetesi, son zamanlarında PKK'nın ve FETÖ'nün yayın organı gibi yayınlar yapıyordu.


DEVLETİ DEAŞ'A SİLAH GÖNDEREN BİR ÜLKE GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
İlk önce FETÖ'nün belgelerini yayınlayan gazete, eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a servis edilen belgelerle, devleti DEAŞ'a silah gönderen ülke gibi gösterip uluslar arası kamuoyunda zor durumda bırakmaya çalıştılar.



Cumhuriyet FETÖ'nün yayın organı Zaman'la aynı manşetleri atıyordu.

PKK'NIN YAYIN ORGANI GİBİ DAVRANDILAR
Ancak o tutmayınca bu kez eylemlerini şiddetlendiren terör örgütü PKK'nın yayın organı gibi davranmaya başladı.





OKURLARI RAHATSIZ OLMUŞTU
Bir dönem çatışmalarda şehit düşen askerlere 'şehit' demekten bile özellikle kaçınan Cumhuriyet gazetesinin okurları, gazeteyle aile gibi bir bağ kuran Kemalistler bile bu durumdan rahatsızdı.
Etiketler:
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 11:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihsan ihsan

altı ok düsturu olan gazete terörist gazete oldu ekmek yediği vatanına ihanet eder hale geldi elbette buna hangi devlet müsaade eder

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 11:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar