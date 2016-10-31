Cumhuriyet Gazetesi hakkında terör örgütleri FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak suçlaması kapsamında operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gazete yöneticisi 13 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Dosyadaki toplam şüpheli sayısının 15 olduğu Orhan Erinç'in yaşlı olması sebebiyle sadece evinde arama yapılacağı, Can Dündar'ın ise yurtdışında firari olduğu bilindiğinden hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Başsavcılıkça verilen gözaltı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden ise verilen suç delillerine ilişkin arama ve el koyma kararı gereği sabah saatlerinde harekete geçen terör polisi, 13 şüphelinin adreslerine gitti ve arama çalışması başlattı.

KUVVETLİ ŞÜPHE VE DELİLLER

Operasyonun Cumhuriyet Gazetesi hakkında Ağustos ayı içerisinde başlatılan ve gazetenin terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işledikleri iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği, bu suç kapsamında kuvvet şüphe ve delillere ulaşıldığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında Cumhuriyet gazetesi icra kurulu başkanı Akın Atalay ve Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu kaydedildi.

Gazetenin özellikle 17/25 Aralık girişimi ardından Fethullahçı Terör Örgütü lehine yayınlar yaptığı , FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi ile ortak manşetler attığı, örgüt tarafından servis edilen haberleri yayınladığı konuşuluyordu. Can Dündar'ın genel yayın yönetmenliğine getirilmesi ardından gazetenin örgütün kontrolüne girdiği ileri sürülüyordu.