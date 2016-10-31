Cumhuriyet Gazetesi hakkında terör örgütleri FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak suçlaması kapsamında operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gazete yöneticisi 13 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Dosyadaki toplam şüpheli sayısının 15 olduğu Orhan Erinç'in yaşlı olması sebebiyle sadece evinde arama yapılacağı, Can Dündar'ın ise yurtdışında firari olduğu bilindiğinden hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
Başsavcılıkça verilen gözaltı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden ise verilen suç delillerine ilişkin arama ve el koyma kararı gereği sabah saatlerinde harekete geçen terör polisi, 13 şüphelinin adreslerine gitti ve arama çalışması başlattı.
KUVVETLİ ŞÜPHE VE DELİLLER
Operasyonun Cumhuriyet Gazetesi hakkında Ağustos ayı içerisinde başlatılan ve gazetenin terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işledikleri iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği, bu suç kapsamında kuvvet şüphe ve delillere ulaşıldığı öğrenildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında Cumhuriyet gazetesi icra kurulu başkanı Akın Atalay ve Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu kaydedildi.
Gazetenin özellikle 17/25 Aralık girişimi ardından Fethullahçı Terör Örgütü lehine yayınlar yaptığı , FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi ile ortak manşetler attığı, örgüt tarafından servis edilen haberleri yayınladığı konuşuluyordu. Can Dündar'ın genel yayın yönetmenliğine getirilmesi ardından gazetenin örgütün kontrolüne girdiği ileri sürülüyordu.
kalan karakter 1000
ÇOK İYİ OLMUŞ.VATAN HAİNLERİNİ BİR AN ÖNCE TEMİZLEMEK GEREKİYOR.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ,TÜRK MÜ,SİLAHLI MI,KUVVETLİ Mİ.BU SORUYU HATIRLARSINIZ.15 TEMMUZ ÖNCESİ YAZMIŞTIM.ŞİMDİ AYNI SORUYU SORUYORUM.BU NE DEMEK OLDUĞUNU TAHMİN EDERSİNİZ.MİLLET BU HAİN ORDUYA HADDİNİ YİNE BİLDİRECEK.NEDEN Mİ.BEKLEYİN GÖRÜN.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.