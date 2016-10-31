  1. Yatacakları ceazevi belli oldu!

'da 'ya ağır darbe!

TSK, ’nin ilçesinde icra edilen terörle mücadele operasyonunda, 9 teröristin öldürüldüğünü, 4 teröristinde ağır yaralandığını açıkladı.

Çukurcada PKKya ağır darbe!
Türk Silahlı Kuvvetleri, 'nin ilçesinde Hisar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, 3 askerin şehit düştüğünü, 1 askerinde yaralandığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 9 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğü, 4 teröristin de ağır yaralandığı belirtildi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 16:20
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