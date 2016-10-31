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Bu köprünün sırrı çözülemedi

Bu köprünün sırrı çözülemedi
Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü mevkiinde bulunan '', Bizans İmparatorluğu döneminin Anadolu'daki en görkemli eserlerinden biri. İmparator Justinianus tarafından yaptırılan ve bin 500 yıldır ayakta kalmayı başaran köprü Ayasofya Camii ile yaşıt. 429 metre uzunluğunda, 9,85 metre genişliğinde ve 12 kemer gözünden oluşan, Beşköprü olarak da bilinen tarihi eser, Marmara depreminde ayaklarında çatlaklar oluşmasına rağmen bütün ihtişamıyla zamana direnmeye çalışıyor. 'Köprünün ne için yaptırıldığı' sorusu, altından geçen her hangi bir akarsu olmaması sebebiyle bir türlü cevap bulamıyor. Uzmanlar, tarihçilerin dikkatini çeken köprünün gerçek kimliğinin ortaya çıkarılması için arkeolojik kazı yapılmasını işaret ediyor.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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