Bu köprünün sırrı çözülemedi

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü mevkiinde bulunan 'Justinianus Köprüsü', Bizans İmparatorluğu döneminin Anadolu'daki en görkemli eserlerinden biri. İmparator Justinianustarafındanyaptırılan ve bin 500yıldır ayakta kalmayıbaşaran köprüAyasofya Camii ileyaşıt. 429 metre uzunluğunda, 9,85 metre genişliğinde ve 12 kemer gözünden oluşan, Beşköprü olarak da bilinen tarihi eser, Marmara depreminde ayaklarında çatlaklar oluşmasına rağmen bütün ihtişamıyla zamana direnmeye çalışıyor. 'Köprünün ne içinyaptırıldığı' sorusu,altından geçen herhangi bir akarsuolmaması sebebiylebir türlü cevapbulamıyor. Uzmanlar, tarihçilerin dikkatini çeken köprünün gerçek kimliğinin ortaya çıkarılması için arkeolojik kazı yapılmasını işaret ediyor.
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