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Blackbere Ekrem!

, ABD’nin New Jersey eyaletinde bir alışveriş merkezinde ortaya çıktı. Siyah beresi ve güneş gözlükleriyle kimliğini gizlemeye çalıştı.

Blackbere Ekrem!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medyadaki önemli isimlerinden Ekrem Dumanlı, soruşturma hız kazanınca kaçtı. Hakkında birden çok yakalama emri çıkarıldı.

Fakat, tutuklanması istenen Dumanlı hiçbir yerde bulunamadı. Kapatılan Zaman gazetesinin eski Yayın Yönetmeni de olan Dumanlı'nın izine en son ABD'de rastlandı.



Firari FETÖ'cü, ABD'nin New Jersey eyaletinde "Jersey Garden" adlı alışveriş merkezinde fotoğraflandı. Ancak tanındığını fark edince siyah bere ve gözlük taktı.



Eşi ve pusette gezdirdiği çocuğuyla birlikte alışveriş yapmaya çıktığı anlaşıldı. Böylece birçok FETÖ üyesi gibi hayatını ABD'de sürdürdüğü kesinlik kazandı.


"Futbolda Şike Kumpası" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından yargılanan hakkında çok sayıda yakalama emri çıkarılmıştı.
Etiketler:
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

bunların göz göre göre kaçışı yargı sistemimizde açıklar olduğunu gösteriyor adalet başkanlığı bunları kapamalı tedbir almalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 08:51
DOST DOST

KİMİN KAÇTIĞINI GÖRDÜN DİMİ EKREM.VATAN HAİNLİĞİ YAPARSAN BÖYLE VATANSIZ KALIRSIN İŞTE.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 08:48
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