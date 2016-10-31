Birlikte olmak istedi öldürdüm

Adana'da 26 Ekim günü 19 yaşındaki Kübra K. ile erkek arkadaşı Abdulcelil D. (18) parkta buluştu. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Genç kız erkek arkadaşını bıçakladı. Daha sonra da sağlık ekiplerini arayarak yaralı bir kişinin parkta yattığını söyledi. Olay yerine giden ekipler, yaralıyı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler, Kübra K.'ye telefonla ulaşarak yaralının yerini göstermesini sağladı. Hemen hastaneye kaldırılan Abdulcelil D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Kübra K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde ise erkek arkadaşını, kendisiyle birlikte olmak istediği için öldürdüğünü söyledi.