Birlikte olmak istedi öldürdüm

Adana'da 26 Ekim günü 19 yaşındaki Kübra K. ile erkek arkadaşı Abdulcelil D. (18) parkta buluştu. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Genç kız erkekarkadaşını bıçakladı. Daha sonra da sağlık ekiplerini arayarak yaralı bir kişinin parkta yattığını söyledi. Olay yerine giden ekipler, yaralıyı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler,Kübra K.'ye telefonlaulaşarak yaralının yerinigöstermesini sağladı. Hemen hastaneye kaldırılan Abdulcelil D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Kübra K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde iseerkek arkadaşını, kendisiylebirlikte olmak istediği içinöldürdüğünü söyledi.
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