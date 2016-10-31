Olay, Fetihtepe Mahallesi Meydan Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sokak üzerinde 34 RH 4546 plakalı aracını bırakan kişi, "araçta bomba var" diye bağırıp kaçmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesiyle polis alarma geçti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araç içerisinde yaptıkları aramada herhangi bir patlayıcıya rastlamazken bir tabanca ele geçirdi.

BİR EVE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Bir başka polis ekibi de, çevredeki vatandaşların verdiği bilgi doğrultusunda kaçan kişiyi aramaya başladı. Ekipler, Cem Y.'yi Dereiçi Sokak'ta bir eve girmeye çalışırken yakaladı. Araç çekici ile polis merkezine götürülürken Cem Y. de gözaltına alındı.





"ARABADA BOMBA VAR DİYEREK KAÇIP GİTTİ"

Görgü tanığı Şevket Yıldırım, "Adam diğer sürücülere yol vermedi. Arabamı kenara aldım. Baktığımda arabada silah olduğunu gördüm, hemen aracımdan indim. Burada arabandan inmiş, bir kadına 'arabada bomba var' demiş. Sonra aşağıya doğru kaçmış. Polis arkadaşlar da aldılar. Polisler, bagaja falan baktılar, bomba falan yoktu, silah var arabada sadece.' diye konuştu.



Emre Unutur ise, "Adam 'arabada bomba var' diyerek buradan kaçıp gitti. Biz de polisi aradık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.