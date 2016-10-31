  1. 4 tonluk facia
  2. Tarlada yanmış ceset

da çatışma: 6 yaralı, 1 ölü

İstanbul ’de bir eğlence mekanında yaşanan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 2’si polis 6 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti

Barda çatışma: 6 yaralı, 1 ölü
Silahların konuştuğu olay dün İstanbul 'de meydana geldi. Eğlence mekanında iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan arbede mekan dışına taştı. Silahlı ya dönüştü. Çevredekiler hemen polisi aradı. Ekipler, olaya müdahale etti. Ancak çatışma devam etti. 2 polis memuru yaralandı. Yaşanan çatışma sonrasında iki gruptan beş kişi ve iki polis yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan Ferit Oğur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Gökhan Çiçek ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Taksim istikametine doğru yaya olarak kaçtığı iddia edilen 40 yaşlarında bir silahlı saldırgan yakalandı. İki kişinin daha gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

EMİR SOMER
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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