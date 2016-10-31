Barda çatışma: 6 yaralı, 1 ölü

Silahların konuştuğu olay dün İstanbul Şişli'de meydana geldi. Eğlence mekanında iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan arbede mekan dışına taştı. Silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekiler hemen polisi aradı. Ekipler, olaya müdahale etti. Ancak çatışma devam etti. 2 polis memuru yaralandı. Yaşanan çatışma sonrasında iki gruptan beş kişi ve iki polis yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan Ferit Oğur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Gökhan Çiçek ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Taksim istikametine doğru yaya olarak kaçtığı iddia edilen 40 yaşlarında bir silahlı saldırgan yakalandı. İki kişinindaha gözaltına alındığı olaylailgili soruşturmanın sürdüğü ifadeedildi.
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